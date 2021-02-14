Ямальским коммунистам не согласовали митинг 23 февраля
Налоговики проверят магазины и общепит — эксперты обосновали малую явку на акции Навального на Ямале — коммунистам отказали в проведении митинга — ямальский спортсмен установил мировой рекорд. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 15 февраля — в обзоре URA.RU:
Налоговая готовит массовую проверку
- Магазины, кафе и рестораны Ямала проверит ямальское управление Федеральной налоговой службы. Это будет сделано для вывода этого бизнеса из теневого сектора.
Акция в поддержку Навального прошла при низкой явке
- 14 февраля в городах Ямала прошла несогласованная акция в поддержку блогера Алексея Навального. Политологи отмечают, что она не собрала много участников из-за низкой активности молодежи. Специалисты объясняют это тем, что оппозиционно настроенные ямальцы уезжают из округа.
Коммунистам отказали в проведении митинга
- Окружной ячейке КПРФ не удалось согласовать митинг 23 февраля в Яр-Сале. Первый секретарь ямальского районного отделения коммунистов подал уведомление главе Яр-Салинского муниципального образования на проведение мероприятия, в котором будут участвовать 30 человек, но получил отказ.
Эксперты заявили о притоке мусульман на Ямал
- Ямал становится третьим регионом России с сильным мусульманским влиянием после Северного Кавказа и Поволжья. В частности, в Новом Уренгое доля мусульман уже превышает 10-15%. К таким выводам пришли эксперты ВШЭ.
Спортсмен из Нового Уренгоя попал в книгу рекордов Гиннесса
- Новоуренгоец Равиль Хакимов установил новый мировой рекорд по берпи-подтягиванию и попал в книгу рекордов Гиннеcса. Он сделал это упражнение 486 раз за 60 минут.
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