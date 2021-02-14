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Самое актуальное в ЯНАО на 15 февраля. Коммунисты не смогут провести митинг, ямалец попал в книгу рекордов Гиннесса

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг КПРФ. Сургут, коммунисты, кпрф
Ямальским коммунистам не согласовали митинг 23 февраля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Налоговики проверят магазины и общепит — эксперты обосновали малую явку на акции Навального на Ямале — коммунистам отказали в проведении митинга — ямальский спортсмен установил мировой рекорд. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 15 февраля — в обзоре URA.RU:

Налоговая готовит массовую проверку

Акция в поддержку Навального прошла при низкой явке

  • 14 февраля в городах Ямала прошла несогласованная акция в поддержку блогера Алексея Навального. Политологи отмечают, что она не собрала много участников из-за низкой активности молодежи. Специалисты объясняют это тем, что оппозиционно настроенные ямальцы уезжают из округа.

Коммунистам отказали в проведении митинга

  • Окружной ячейке КПРФ не удалось согласовать митинг 23 февраля в Яр-Сале. Первый секретарь ямальского районного отделения коммунистов подал уведомление главе Яр-Салинского муниципального образования на проведение мероприятия, в котором будут участвовать 30 человек, но получил отказ.

Эксперты заявили о притоке мусульман на Ямал

  • Ямал становится третьим регионом России с сильным мусульманским влиянием после Северного Кавказа и Поволжья. В частности, в Новом Уренгое доля мусульман уже превышает 10-15%. К таким выводам пришли эксперты ВШЭ.

Спортсмен из Нового Уренгоя попал в книгу рекордов Гиннесса

  • Новоуренгоец Равиль Хакимов установил новый мировой рекорд по берпи-подтягиванию и попал в книгу рекордов Гиннеcса. Он сделал это упражнение 486 раз за 60 минут.

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