Мэр из ХМАО ответил на слухи о своей отставке

Глава Березовского района (ХМАО) Владимир Фомин заявил, что не собирается идти в Тюменскую областную думу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Березовского района (ХМАО) Владимир Фомин опроверг появившиеся в СМИ слухи о том, что он покидает свой пост и планирует стать депутатом Тюменской областной думы. Об этом URA.RU рассказал сам Владимир Фомин.

«Все что пишут об этом — неправда. Никуда я не собираюсь, в праймериз не заявлялся. Я при памяти и никому такого не говорил, что иду в Тюменскую областную думу. Почему так пишут СМИ — я не знаю», — рассказал URA.RU Фомин.

Владимир Фомин стал главой Березовского района в 2013 году, а в 2016 был переизбран на своем посту. Также мэр в 2011 был депутатом Тюменской областной думы в составе комитета по экономической политике и природопользованию.

Ранее URA.RU писало, что мэр из ХМАО официально заявил о желании уйти в отставку. Глава Кондинского района (ХМАО) Анатолий Дубовик заявил, что участвует в праймериз «Единой России», рассчитывая стать депутатом окружной думы.