Мясников назвал продукты, которые нужно есть после коронавируса

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После выписки стоит есть дикую морскую рыбу Фото:
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Коронавирус COVID-19

После коронавируса людям стоит есть продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. С такой рекомендацией выступил врач, телеведущий Александр Мясников.

«Омега-3 — это те полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет. Оптимальный выбор средств омега-3 — полученные из дикой рыбы, например, из дикого лосося. В ней больше и омега-3, и других питательных полезных веществ», — цитирует врача РИА «Новости».

По его словам, этот микроэлемент положительно влияет на здоровье. Также он обладает противовоспалительным действием и помогает бороться с мерцательной аритмией.

Ранее Доктор Мясников также назвал предвестник инсульта. Так, человека должны насторожить странные ощущения, сопровождающие мигрень, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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