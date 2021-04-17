Мясников назвал продукты, которые нужно есть после коронавируса

После коронавируса людям стоит есть продукты, богатые омега-3 жирными кислотами. С такой рекомендацией выступил врач, телеведущий Александр Мясников.
«Омега-3 — это те полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет. Оптимальный выбор средств омега-3 — полученные из дикой рыбы, например, из дикого лосося. В ней больше и омега-3, и других питательных полезных веществ», — цитирует врача РИА «Новости».
По его словам, этот микроэлемент положительно влияет на здоровье. Также он обладает противовоспалительным действием и помогает бороться с мерцательной аритмией.
Ранее Доктор Мясников также назвал предвестник инсульта. Так, человека должны насторожить странные ощущения, сопровождающие мигрень, пишет «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в