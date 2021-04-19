19 апреля 2021

Мэрию Копейска заставили чинить канализацию. Трубы засорили шубами и котятами

© Служба новостей «URA.RU»
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По улицам челябинского поселка текли реки фекалий

Суд обязал мэрию Копейска провести капитальный ремонт канализационного коллектора в поселке Кадровик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

«Копейский городской суд удовлетворил исковое заявление прокурора о понуждении администрации Копейского городского округа провести капитальный ремонт канализационного коллектора. Установлено, что причиной разлива стало засорение бытовыми отходами канализационного коллектора в виду неудовлетворительного состояния», — уточнили URA.RU в пресс-службе ведомства. Получить комментарий в мэрии Копейска не удалось.

Ранее сотрудники прокуратуры провели проверку по факту масштабного разлива канализационных стоков на территории поселка. Прокурор Копейска обратился с иском в суд с требованием возложить на органы местного самоуправления обязанность провести капремонт коллектора. Местных жителей обвинили в том, что они сами засорили коллектор бытовыми отходами: из некоторых колодцев работники водоканала доставали старые шубы и трупы мелких животных.

Накануне экологи отобрали воду из местного колодца для проведения анализа о фекальном загрязнении, результаты которого будут озвучены позднее. Анализ проб почвы оказался отрицательным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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