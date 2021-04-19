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В Пермском крае во время полета у МиГ-31 сработала сигнализация

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города 9 мая День Победы. Пермь, самолеты, миг-31
Истребителю пришлось вернуться на аэродром (архивное фото) Фото:

В Пермском крае истребителю МиГ-31 пришлось экстренно прервать учебно-тренировочный полет из-за срабатывания сигнализации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

«20 апреля, в ходе выполнения планового учебно-тренировочного полета, у МиГ-31 сработала сигнализация о неисправности бортового оборудования. Экипаж по команде руководителя полетов совершил штатную посадку на аэродроме базирования», — пояснили в пресс-службе ЦВО.

После выяснения причин срабатывания сигнализации самолет продолжит выполнять плановые полеты. В августе прошлого года МиГ-31 также вынужден был совершить экстренную посадку. Причиной стало разрушения одного из шасси задней стойки.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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