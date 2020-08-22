Военный самолет аварийно сел в Пермском крае

Самолет сел из-за проблем с двигателем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военный самолет Ан-26 совершил вынужденную посадку в Перми. Такое решение было принято из-за неисправности двигателя.

Инцидент произошел 21 августа, но известно о нем стало только сейчас. О вынужденной посадке самолета в пермском аэропорту изначально сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона, позднее информацию подтвердили в пресс-службе ЦВО. «В ходе выполнения планового полета военно-транспортного самолета Ан-26 сработал датчик неисправности одного из двигателей», — говорится в сообщении пресс-службы. Командир судна принял решение прекратить полет и вернулся на аэродром вылета. В результате происшествия никто не пострадал.

Это уже не первая аварийная посадка военного самолета в пермском аэропорту. В начале августа истребитель МиГ-31 совершил посадку в аэропорту Большое Савино из-за разрушения одного из колес задней стойки. До посадки истребитель совершал плановый учебно-тренировочный полет.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.