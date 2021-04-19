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Власти Пермского края решили, когда открыть детские лагеря

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Детский лагерь
Детские оздоровительные организации начинают работу с 23 мая Фото:
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Коронавирус COVID-19

Детские лагеря и оздоровительные организации в Пермском крае впервые начинают свою работу после карантина по коронавирусу. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона на официальном сайте.

«Оперштаб […] принял ряд изменений в указ об ограничительных мерах. В частности, с 23 мая допускается открытие и функционирование на территории Прикамья организаций отдыха детей и их оздоровления всех типов» — сообщается на официальном сайте главы региона. Для того, чтобы дети из других регионов России смогли попасть в детские лагеря в Пермском крае, у них должны быть отрицательные тесты на COVID-19 или исследования на антиген. Сделать последнее необходимо не менее чем за три дня до заезда в учреждение.

Действующие ограничения по коронавирусу в Пермском крае продлены еще на месяц — до 23 мая. Ограничения затрагивают сферы и услуги, где присутствует большое скопление людей в закрытых помещениях. По данным оперштаба Москвы, в Пермском крае на 20 апреля зафиксировано 102 новых случая коронавирусной инфекции. Общее число инфицированных в регионе достигло 53 426 человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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