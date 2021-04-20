СМИ назвали дату новой высылки российских дипломатов из Чехии

МИД Чехии заявит о высылке новой группы российских дипломатов. Это может произойти уже 21 апреля.
«Президент Милош Земан назначит нового главу МИД. Как только [кандидат на этот пост] Якоб Кулганек примет руководство ведомством, будет сообщено о дальнейшей чистке в рядах сотрудников российского посольства. Высылка не должна коснуться самого посла [Александра Змеевского]», — передает РИА «Новости». Отмечается, в настоящий момент в посольстве РФ в Праге осталось 27 дипломатов и 67 техслужащих.
Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что взрывы на складах боеприпасов в деревне Врбетиц в 2014 году, из-за которых российских дипломатов попросили покинуть Чехию, не были терактом со стороны России. Однако Чехия исключила российскую корпорацию Росатом из числа претендентов на тендер по строительству нового энергоблока АЭС «Дукованы», сообщает телеканал 360. В ответ РФ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, пишет RT. Исполняющий обязанности министра иностранных дел страны Ян Гамачек заявил, что Чехия может выслать всех дипломатов РФ, чтобы начать с нуля отношения.
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