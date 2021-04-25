«Ъ»: СКР отказался возбуждать дело о смерти Легкоступовой

Сотрудники московского следственного комитета не стали возбуждать уголовное дело о смерти певицы Валентины Легкоступовой. По информации следователей, звезда скончалась из-за нечастного случая.
«Женщина, находясь в нетрезвом виде, поскользнулась в ванной, а травму осложнили хронические заболевания на фоне злоупотребления алкоголем. Признаков криминала и возможного избиения ее последним мужем Юрием Фирсовым, о чем говорила дочь погибшей Анэтта Бриль, не обнаружено», — передает данные СК «
Следователь заявил, Легкоступова «злоупотребляла алкоголем более десяти лет», а ее «пьянство носило псевдозапойный характер». Отмечается, что у женщины даже сформировалась «толерантность к алкоголю до 0,7 литра водки», а похмельный синдром сопровождался «выраженными неврологическими, психическими и соматическими расстройствами».
Валентина Легкоступова была госпитализирована с черепно-мозговой травмой 6 августа 2020 года. Однако, несмотря на все усилия медиков, 14 августа 54-летняя певица, получившая широкую известность, благодаря песне «Ягода-малина», скончалась. Дочь певицы Анэтта Бриль уверена, что последний муж причастен к этому. Профессор НИИ Склифосовского Игорь Шарипов заявил ранее, что певица перед смертью была изнасилована.
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