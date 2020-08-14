Скончалась исполнительница песни «Ягода-малина»

Певица Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет. Об этом сообщила ее дочь Анетта Бриль.
«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки», — цитирует Бриль «Царьград».
Ранее сообщалось, звезда эстрады впала в кому после травмы головы. Ее нашла в квартире дочь. Сообщалось, что на теле артистки были синяки. В больнице состояние певицы ухудшилось, ее подключили к аппарату ИВЛ, врачи диагностировали отек мозга. До этого Легкоступова несколько дней не выходила на связь и употребляла алкоголь вместе со своим мужем, чемпионом России по парусным гонкам Юрием Фирсовым. Сейчас его разыскивают.
Легкоступова дебютировала на эстраде в 1985 году, спустя два года записала свою самую известную песню «Ягода-малина». Певица работала в Театре эстрадной песни под руководством Льва Лещенко, в Тульской областной филармонии, а также была солисткой Московского концертного объединения «Эстрада». В 2016-м Легкоступова учредила собственный продюсерский центр.
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