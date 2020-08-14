14 августа 2020

Скончалась исполнительница песни «Ягода-малина»

© Служба новостей «URA.RU»
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Валентина Легкоступова умерла в 54 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Валентина Легкоступова скончалась в возрасте 54 лет. Об этом сообщила ее дочь Анетта Бриль.

«Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки», — цитирует Бриль «Царьград».

Ранее сообщалось, звезда эстрады впала в кому после травмы головы. Ее нашла в квартире дочь. Сообщалось, что на теле артистки были синяки. В больнице состояние певицы ухудшилось, ее подключили к аппарату ИВЛ, врачи диагностировали отек мозга. До этого Легкоступова несколько дней не выходила на связь и употребляла алкоголь вместе со своим мужем, чемпионом России по парусным гонкам Юрием Фирсовым. Сейчас его разыскивают.

Легкоступова дебютировала на эстраде в 1985 году, спустя два года записала свою самую известную песню «Ягода-малина». Певица работала в Театре эстрадной песни под руководством Льва Лещенко, в Тульской областной филармонии, а также была солисткой Московского концертного объединения «Эстрада». В 2016-м Легкоступова учредила собственный продюсерский центр.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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