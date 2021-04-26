Украинский депутат призвал привести к власти в России олигархов

Депутат рады считает, что Россией должны править олигархи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Для благополучия Украины нужно привести к власти в России олигархическую оппозицию, на которую можно будет эффективно воздействовать с помощью санкций. Об этом заявил депутат Верховной рады от правящей партии Украины «Слуга народа» Павел Фролов.

По его словам президент России Владимир Путин никогда не откажется от геополитических «имперских» интересов, где Украина является лишь марионеткой. «Потому тут единственный вариант расшатать эту власть в России, власть Путина расшатать, чтобы там появилась какая-то, возможно, олигархическая оппозиция, которые хотят не терять от санкций», — передает РИА «Новости» заявление Фролова, сказанное в эфире телеканала «Наш».

Отношения Украины и России ухудшились из-за ситуации в Донбассе. Москва обвинила Украину в стягивании войск к Донбассу, передает Life . По словам представителя МИД Марии Захаровой, это свидетельствует об агрессивной риторике Киева, сообщает агентство Nation News. Россия же после проверки боевой готовности начала отводить войска от западных границ. 22 апреля президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова принять Зеленского с официальным визитом, если тот настроен на восстановление российско-украинских отношений. Он также отметил, что по вопросу Донбасса украинскому главе нужно сначала встретиться с руководителями ДНР и ЛНР, а потом уже ехать в Москву.