В ХМАО опальный экс-директор театра собирается вернуть себе пост

Тамара Лычкатая не теряет надежды вернуть себе кресло директора сургутского театра Фото: аккаунт Тамары Лычкатой в Instagram

Уволенная на фоне коррупционного скандала экс-директор сургутского музыкально-драматического театра (СМДТ) Тамара Лычкатая намерена побороться за право вернуть себе руководство учреждением. Об этом она заявила в своем аккаунте в Instagram.

«Уверена, у меня есть шанс вернуться к себе в театр на щите. И поверьте, шанс не от фонаря», — написала прежний руководитель СМДТ. Она также добавила, что не подписала приказ об увольнении. Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов в разговоре с URA.RU заявил, что приказ об увольнении носит ознакомительный характер и не влияет на принятое окружным правительством решение о назначении нового директора учреждения — Светлану Астраханцеву.

Окружной чиновник лично представил коллективу театра нового руководителя. «Часть коллектива была, часть коллектива выехала на гастроли в Федоровский (Сургутский район — прим.URA.RU). Но общение прошло позитивно. Новый директор [Светлана Астраханцева] была встречена аплодисментами. Тема смены руководства не поднималась. Говорили о новых целях и задачах, ремонте здания и гастролях в Москву», — прокомментировал глава депкультуры ХМАО. Также он добавил, что планирует еще раз приехать в сургутский музыкально-драматический театр через месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что на защиту Лычкатой встали сургутские деятели культуры. Они надеются на общение с губернатором ХМАО Натальей Комаровой о произошедших событиях в сургутском музыкально-драматическом театре. 23 апреля в учреждении культуры нагрянули силовики, против заместителя директора театра Александра Лычкатого возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки.