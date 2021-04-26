26 апреля 2021

В ХМАО деятели культуры встали на защиту опального главы театра

© Служба новостей «URA.RU»
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Сургутские общественники рассчитывают на разговор о Тамаре Лычкатой с губернатором Югры Натальей Комаровой Фото:

Деятели культуры заступились за уволенного после коррупционного скандала директора сургутского музыкально-драматического театра Тамару Лычкатую. Свою позицию они обозначили в открытом письме на имя губернатора ХМАО Наталью Комарову.

В своем обращении его авторы перечисляют достоинства и регалии директора СМДТ. Лычкатая имела отношение к созданию сразу двух учреждений культуры — музыкально-драматического театра и центра досуга «Камертон». Имеет массу наград, коллекцию успешных театральных постановок и социальных проектов. «Тамара Лычкатая имеет полное право на уважительное отношение, на адекватный профессиональный диалог, на отношение в рамках презумпции невиновности. Каковы бы ни были претензии департамента к театру, считаем выбранный им вектор действий, а именно грязные технологии публичной „вирусной“ дискредитации, — весьма опасным и неприемлемым для сферы культуры и искусства в целом», — говорят авторы обращения.

Инициатор письма, общественница и ветеран сургутской администрации Ирина Сердюкова в разговоре с URA.RU заявила, что находится в шоке от новостей об увольнении Лычкатой. «Мы написали обращение и надеемся на встречу с губернатором [Югры Натальей Комаровой]. Нас волнует нравственно-этическая сторона вопроса. Так выбрасывать заслуженного человека нельзя», — считает Сердюкова. Директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что на заседании окружного правительства было принято решение об увольнении Лычкатой с поста директора сургутского музыкально-драматического театра. Поводом стало возбуждение уголовного дела против ее заместителя и племянника Александра Лычкатого, который подозревается в получении взятки. А также другие нарушения, найденные в результате проверки департамента культуры ХМАО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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