Маргарита Сарыева уже несколько лет пытается добиться справедливости Фото: Андрей Гусельников

Жительница Сысерти лишилась ветеранских льгот из-за того, что ее отец скончался в госпитале 12 мая 1945 года — на день позже даты окончания войны, прописанной в Законе о ветеранах (11 мая). Несколько лет женщина пытается добиться справедливости, но чиновники лишь разводят руками.

«Мой папа, Сарыев Мелик Кули, был командиром огневого взвода, — рассказала URA.RU Маргарита Сарыева. — В феврале 1945 года при переправе через Днепр он был ранен, представлен к ордену Великой Отечественной войны II степени. Умер от ран 12 мая в госпитале под Кенигсбергом».

В советское время она считались дочерью погибшего — получала пенсию и даже стояла в очереди на квартиру. Но закон о ветеранах 1995 года лишил ее всех льгот. «В Сысерти сотрудник соцсполитики сказал мне: „Если бы он умер 11, считалось бы, что погиб на войне, а 12 мая уже не считается“», — рассказывает Маргарита Меликовна.

Младший лейтенант Мелик Сарыев был командиром огневого взвода. Ранение получил в феврале 1945 при переправе через Днепр Фото: Андрей Гусельников

Год назад она написала письмо губернатору Евгению Куйвашеву и даже ездила к нему на прием — вместо него ее принял министр соцполитики Андрей Злоказов, но он лишь подтвердил позицию подчиненных. «Мне от властей ничего не надо: я заработала себе звание ветерана труда, отработав 52 года учителем в сельской школе. Но мне обидно, что так поступили с памятью отца», — говорит Сарыева.

В минсоцполитики Свердловской области URA.RU заявили, что статус «дети войны» в России законодательно не определен, однако субъекты РФ могут сами вводить льготы для таких граждан — так, на Среднем Урале они приравнены к ветеранам труда и имеют льготы. Но о том, получит ли их Сарыева и будет ли ее отец признан погибшим на войне, в ответе ведомства не сказано ни слова.

«Если боец умер от ран, полученных в бою, конечно, он погиб от войны. И чтобы такие вещи, как „день туда — день сюда“, не повторялись, надо вести речь про годы, ведь люди могли умереть от ран и через полгода, и через год. Давайте запустим предложение в Госдуму, и пусть депутаты решают», — заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.