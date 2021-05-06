Юристы: требование от учителей логина и пароля для госуслуг — преступление Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Требование от пермских учителей предоставить логин и пароль от Госуслуг для обязательного голосования на праймериз «Единой России» является незаконным и антиконституционным. Подобная инициатива школьного руководства может перерасти в уголовное дело. Таким мнением в беседе с URA.RU поделились завкафедрой гражданско-правовых дисциплин пермского филиала РАНХиГС Александра Карзенкова и адвокат Сергей Щукин.

«Требования [логина и пароля от Госуслуг] не просто незаконны, а противозаконны и антиконституционны. Все персональные данные человека являются его личной тайной. Это регламентируется законом о защите персональных данных», — заявила URA.RU Карзенкова.

Адвокат Сергей Щукин в беседе с URA.RU заявил, что подобные действия могут стать основанием для возбуждения уголовного дела, поскольку нельзя использовать логин и пароль от Госуслуг третьим лицам в своих интересах. «Достаточно на диктофон записать разговор и проблемы гигантские такому „инициативному“ директору обеспечены. Сомневаюсь, что такие безбашенные остались», — рассказал URA.RU Щукин. Он говорит, что с подобной записью нужно тут же идти в прокуратуру и параллельно для дополнительно контроля отправлять в СМИ.

URA.RU рассказывало, что пермские учителя пожаловались на требование руководства школы предоставить логин и пароль от Госуслуг. Таким образом некоторое школьное руководство собирается повышать явку на праймериз «Единой России» и обеспечивать победу нужным кандидатам. В краевом минобре и реготделении партии заявили, что о подобных фактах не слышали. Предварительное голосование состоится в конце мая, его победители станут кандидатами в депутаты Госдумы, заксобрания края и гордумы Перми на выборах 19 сентября.