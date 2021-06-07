Появилось видео ДТП в Екатеринбурге, где сгорела глава Росоценки

Бизнесмена Александра Бачурина обвиняют в ДТП с двумя жертвами Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга раскрыты подробности ДТП с двумя жертвами, в котором обвиняют бизнесмена Александра Бачурина. Подробную картину аварии воссоздал сотрудник МУП «Гортранс» Вячеслав Смирнов, ставший свидетелем происшествия, передает корреспондент URA.RU из зала заседания.

Смирнов рассказал, что ранним утром 8 марта 2020 года, когда произошла трагедия, он ехал на работу. Мужчина двигался по улице Куйбышева в сторону улицы Розы Люксембург, когда по трамвайным путям на большой скорости его обогнал Lexus. Внедорожник едва не столкнулся с проезжающим справа белым Volkswagen, но резко свернул влево — к пешеходному переходу, по которому шла женщина с тележкой. Lexus снес горожанку.

«Тело отбросило метров на 30, лежало у бордюрного камня. Тележка вся разлетелась», — уточнил Смирнов. После этого мужчина увидел, как Lexus проехал еще немного, влетел в троллейбусную опору и загорелся. «Смотрю — ноги водителя в машине, а туловище на асфальте, он как бы вывалился из двери. Подбежали люди, закричали: „Там еще девушка“. Остальные двери почему-то были заблокированы, мы попробовали разбить окна, но они тонированные — их ничем не выбить. Подошел мужик, подобрал обломок колесного диска и швырнул в окно. Он отлетел как мячик», — пояснил свидетель.

По словам Смирнова, огонь от двигателя очень быстро добрался до салона. К тому моменту женщину с пассажирского сиденья достать не удалось, отметил он: «У меня до сих пор крик заживо горящего человека стоит в ушах».

В машине сгорела жена Бачурина — Надежда Мартьянова, генеральный директор и совладелец юридическо-экспертной компании «Росоценка». По версии следствия, Бачурин, находясь за рулем, был пьян. Он признавал свою вину и утверждал, что не помнит обстоятельств аварии. От общения с URA.RU Бачурин отказался. Суд продолжает рассмотрение дела по статье 264 УК РФ.

Внедорожник, в котором находилась Надежда Мартьянова, загорелся за считанные минуты. Достать женщину из салона не удалось Фото: Анна Майорова © URA.RU

Александр Бачурин в ходе заседания несколько раз не мог сдержать эмоции. Слушая показания свидетелей о ДТП и погибшей супруге, он начинал плакать. Адвокат просил судью дать им паузу, однако сам подсудимый отказывался Фото: Анна Майорова © URA.RU