СМИ узнали детали третьего визита Лукашенко в Россию в этом году

Стало известно, что глава Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию и встретится с президентом Владимиром Путиным. СМИ сообщают, что дата и место встречи еще неизвестны.
«Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами», — сообщает пресс-служба Лукашенко. «
Предполагается, что лидеры назначат встречу на конец мая. Источник, близкий к Кремлю, отметил, что точную дату не говорят, «чтобы если все сдвинется, никто не спекулировал по поводу того, что между президентами пробежала черная кошка».
В конце апреля Лукашенко поговорил с Путиным по телефону. Основной темой стала кооперация Москвы и Минска, также стороны обсудили «злободневные» вопросы, пишет RT.
Личная встреча лидеров стран состоялась 22 апреля. На ней речь шла о сотрудничестве в сфере энергетики и медицины, экономическом взаимодействии и ситуации в ДНР. До этого Путин и Лукашенко встречались в феврале в Сочи.
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