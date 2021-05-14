14 мая 2021

СМИ узнали детали третьего визита Лукашенко в Россию в этом году

© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко, путин владимир, лукашенко александр
Лукашенко планирует встретиться с Путиным Фото:

Стало известно, что глава Белоруссии Александр Лукашенко посетит Россию и встретится с президентом Владимиром Путиным. СМИ сообщают, что дата и место встречи еще неизвестны.

«Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами», — сообщает пресс-служба Лукашенко. «Коммерсант» передает, что четыре источника подтвердили информацию о визите президента Белоруссии.

Предполагается, что лидеры назначат встречу на конец мая. Источник, близкий к Кремлю, отметил, что точную дату не говорят, «чтобы если все сдвинется, никто не спекулировал по поводу того, что между президентами пробежала черная кошка».

В конце апреля Лукашенко поговорил с Путиным по телефону. Основной темой стала кооперация Москвы и Минска, также стороны обсудили «злободневные» вопросы, пишет RT.

Личная встреча лидеров стран состоялась 22 апреля. На ней речь шла о сотрудничестве в сфере энергетики и медицины, экономическом взаимодействии и ситуации в ДНР. До этого Путин и Лукашенко встречались в феврале в Сочи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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