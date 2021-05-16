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В Перми пассажирский автобус загорелся на остановке. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Пушкинском музее. Москва, пожарные, тушение пожара
Автобус загорелся в Кировском районе Перми Фото:

В микрорайоне Водники городе Перми загорелся пассажирский автобус. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Сообщение о возгорании автобуса поступило на пульт дежурного в районе часа дня. 90 человек, находившиеся в этот момент в автобусе, покинули транспортное средство самостоятельно», — рассказали URA.RU в ведомстве. Там добавили, что в тушении огня было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС. Сейчас пожар ликвидирован, пострадавших нет.

По словам источника URA.RU в экстренных службах, возгорание произошло в автобусе, следовавшем по маршруту №15. В МКУ «Гортранс» не смогли оперативно прокомментировать информацию о возгорании в автобусе.

По словам очевидцев, загорелся автобус, следовавший по маршруту №15
Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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