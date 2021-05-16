Автобус загорелся в Кировском районе Перми Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В микрорайоне Водники городе Перми загорелся пассажирский автобус. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Сообщение о возгорании автобуса поступило на пульт дежурного в районе часа дня. 90 человек, находившиеся в этот момент в автобусе, покинули транспортное средство самостоятельно», — рассказали URA.RU в ведомстве. Там добавили, что в тушении огня было задействовано 2 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС. Сейчас пожар ликвидирован, пострадавших нет.

По словам источника URA.RU в экстренных службах, возгорание произошло в автобусе, следовавшем по маршруту №15. В МКУ «Гортранс» не смогли оперативно прокомментировать информацию о возгорании в автобусе.

По словам очевидцев, загорелся автобус, следовавший по маршруту №15 Фото: «Мой город-Пермь», «Вконтакте»