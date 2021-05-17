В ХМАО назван самый богатый ректор вуза

Ректор СурГУ Сергей Косенок оказался самым состоятельным руководителем вузов в ХМАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Ректор Сургутского государственного университета Сергей Косенок оказался самым богатым среди руководителей югорских вузов. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на официальном сайте органов государственной власти ХМАО.

«Декларированный годовой доход — 10,2 млн рублей», — указано в декларации Косенка. В эту сумму входят пенсия, социальные выплаты и доход от продажи автомобиля. В 2019 году ректор СурГУ заработал 8,5 млн рублей. У него в собственности имеются две квартиры, земельный участок и гараж. Руководитель Сургутского госуниверситета продал внедорожник Mitsubishi Pajero и приобрел китайский джип Haval H9.

Порядка 6 млн рублей заработал в 2020 году ректор Сургутского государственного педагогического университета Владислав Засыпкин. Это на 500 тысяч больше, чем годом ранее. У руководителя СурГПУ из недвижимости во владении есть гараж. Кроме того, в его автопарке находятся два автомобиля — Toyota Highlander и Ford Fusion.

Около 5,5 млн рублей составили доходы за 2020 год бывшего ректора Югорского государственного университета Татьяны Карминской. Сведения о ее среднемесячной зарплате были опубликованы на сайте Министерства науки и высшего образования РФ. Согласно этим данным, Карминская зарабатывала порядка 460 тысяч рублей в месяц.

Ранее URA.RU сообщало, что у главы Нижневартовского района Бориса Саломатина упали доходы. В 2020 году он заработал на 10 млн рублей меньше, чем в 2019 году.