В России предложили засекретить личности массовых убийц

В России могут ограничить распространение средствами массовой информации сведений о лицах, совершивших массовые убийства. С соответствующим предложением к председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко обратился директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов.
«После недавних событий в Казани, как и после расстрела учащихся в Керчи в 2018 году, СМИ и соцсети начали распространять информацию о личностях подозреваемых», — приводит RT выдержку из письма Орлова. Политолог отмечает, что подобные преступники добиваются именно широкой огласки и популярности.
Он заявил о необходимости введения в законодательство понятия «информационное забвение» для подобного рода преступников. «Нужно ввести запрет для СМИ на упоминание личной информации, на распространение фото- и видеоматериалов с изображением преступника», — говорится в тексте обращения.
Бывший ученик гимназии №175 Казани 11 мая зашел в здание и открыл огонь по людям, пишет телеканал 360. Погибли семь учеников и два учителя, десятки человек получили ранения, передает «Национальная служба новостей».
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