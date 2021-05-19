В ХМАО женщина выпала из маршрутки на ходу

Женщина выпала из автомобиля, когда маршрутка отъезжала от остановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Ханты-Мансийске пассажирка маршрутного такси выпала из автомобиля на ходу, когда машина отъезжала от остановки. Водитель не закрыл двери и начал движение. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции ХМАО.

«В ходе проверки установлено, что 27-летний водитель начал движение от остановки, не убедившись, что автоматические двери закрылись. В результате из салона выпала 44-летняя женщина, которая ехала стоя», — добавили в пресс-службе ведомства, уточнив, что водитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Женщину с телесными повреждениями увезли в больницу. В отношении водителя маршрутного такси составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 12.6 КоАП РФ (нарушение правил применения ремней безопасности) и ч.1 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки пассажиров). Ему грозит штраф в размере до 2000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что водитель автобуса из ХМАО с палкой накинулся на велосипедиста. Соответствующее видео появилось в соцсетях.