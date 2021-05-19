19 мая 2021
18 мая 2021

Названа дата прощания с пермским экс-губернатором

© Служба новостей «URA.RU»
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День подразделений специального назначения. Магнитогорск, гвоздики, память, траур, цветы
Церемония прощания с экс-губернатором Пермской области пройдет 22 мая Фото:

Церемония прощания с умершим экс-губернатором Пермской области Геннадием Игумновым, пройдет в субботу, 22 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора края.

«Прощание [с Геннадием Игумновым] пройдет в субботу, 22 мая в КДЦ в 11 часов. Администрация губернатора Пермского края помогает [семье умершего] с похоронами организационно», — сказали в пресс-службе. Геннадий Игумнов скончался утром в четверг в возрасте 84 лет. Он стал первым всенародно избранным главой Прикамья.

За многолетний добросовестный труд экс-губернатор награжден Орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней. Соболезнование семье и родственникам умершего выразили губернатор края Дмитрий Махонин, глава города Алексей Демкин, а также депутаты Госдумы и гордумы Перми.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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