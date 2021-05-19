Названа дата прощания с пермским экс-губернатором

Церемония прощания с умершим экс-губернатором Пермской области Геннадием Игумновым, пройдет в субботу, 22 мая. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе администрации губернатора края.
«Прощание [с Геннадием Игумновым] пройдет в субботу, 22 мая в КДЦ в 11 часов. Администрация губернатора Пермского края помогает [семье умершего] с похоронами организационно», — сказали в пресс-службе. Геннадий Игумнов скончался утром в четверг в возрасте 84 лет. Он стал первым всенародно избранным главой Прикамья.
За многолетний добросовестный труд экс-губернатор награжден Орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степеней. Соболезнование семье и родственникам умершего выразили губернатор края Дмитрий Махонин, глава города Алексей Демкин, а также депутаты Госдумы и гордумы Перми.
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