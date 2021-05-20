Каждый десятый пермяк медитирует перед собеседованием

Соискатели отмечают, что медитация помогает настроить себя на собеседование Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Пермяки признались, что медитируют перед тем, как идти на собеседование к работодателю. Это выяснила в ходе опроса соискателей (имеется в распоряжении URA.RU) cлужба исследований hh.ru

«14% соискателей из Пермского края медитируют перед собеседованием, чтобы настроиться на собеседование и сконцентрироваться на работе. 13% респондентов рассказали, что именно медитация в свое время помогла им справиться с профессиональным выгоранием», — сообщают аналитики hh.ru.

Кроме того, опрос показал, что в целом медитацию так или иначе практикуют 24% респондентов из Пермского края, еще 42% хотят попробовать. Ранее пермяки признались, что не видят возможностей для построения карьеры на родине. Лучшем городом для карьерного развития, по их мнению, является Москва.