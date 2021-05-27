Тюменцы не могут попасть на пляж из-за жителей ХМАО

На тюменские базы отдыха в выходные можно попасть только по предварительной записи Фото: Размик Закарян © URA.RU

Попасть на тюменские базы отдыха практически невозможно из-за большого количества желающих отдохнуть на природе. Об этом URA.RU сообщили жители города, обратившиеся в редакцию. По сообщению источников агентства, знакомых с ситуацией, это связано, в том числе, с небывалым наплывом туристов из ХМАО, где действуют более строгие ограничения режима повышенной готовности.

«Мы планировали съездить на выходных на какую-нибудь загородную базу отдыха. Решили забронировать беседку с мангалом заранее, но оказалось, что все занято. Записаться можно только на вторую неделю июня», — сообщили тюменцы в беседе с URA.RU.

Как рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией, в этом году фиксируется повышенный интерес к Тюменской области со стороны жителей ХМАО. По его словам, во многих городах Югры большим спросом пользуются туры выходного дня в Тюмень. «В ХМАО, например, по-прежнему запрещена работа детских развлекательных площадок, кафе и рестораны работают до 23:00. А в Тюмени многие запреты по коронавирусу уже сняты. В том же Ханты-Мансийске можно купить тур выходного дня. Стоимость начинается от 15 тыс. рублей. Это с проездом, питанием, проживанием и выездом на шашлыки или базу отдыха. Есть предложения и подороже», — пояснил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

В справочных службах крупнейших тюменских баз отдыха «Верхний бор» и «Пруд Лесной» URA.RU сообщили, что на ближайшие выходные там закрыта запись и мест нет. Связан ли ажиотаж с наплывом туристов из ХМАО, там не уточнили. В региональный оперативный штаб Тюменской области направлен запрос.