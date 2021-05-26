26 мая 2021

Слава Марлоу попал в рейтинг Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
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Журналы, журнал, forbes, форбс
Слава Марлоу отмечен как перспективный музыкант до 30 лет Фото:

Музыкант Слава Марлоу попал в рейтинг журнала Forbes «З0 до 30». Участниками списка стали самые перспективные россияне до 30 лет.

«При формировании списка победителей принимались в расчет возраст, признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне», — говорится на сайте журнала.

В рейтинг вошли предприниматели, спортсмены, ученые и другие. Слава Марлоу стал победителем в номинации «Музыка». Наравне с ним отмечена группа Cream Soda и диджей Imanbek. Исполнители из Екатеринбурга Клава Кока и Niletto не вошли в список. Также не удалось попасть в рейтинг Forbes и тиктокеру Дане Милохину. Он был номинирован как представитель «Новых медиа»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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