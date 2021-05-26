Слава Марлоу попал в рейтинг Forbes

Слава Марлоу отмечен как перспективный музыкант до 30 лет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Музыкант Слава Марлоу попал в рейтинг журнала Forbes «З0 до 30». Участниками списка стали самые перспективные россияне до 30 лет.

«При формировании списка победителей принимались в расчет возраст, признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне», — говорится на сайте журнала.

В рейтинг вошли предприниматели, спортсмены, ученые и другие. Слава Марлоу стал победителем в номинации «Музыка». Наравне с ним отмечена группа Cream Soda и диджей Imanbek. Исполнители из Екатеринбурга Клава Кока и Niletto не вошли в список. Также не удалось попасть в рейтинг Forbes и тиктокеру Дане Милохину. Он был номинирован как представитель «Новых медиа»