Инсайдер: власти ХМАО начали поиски нового главы Нижневартовска

Власти заняты подбором кандидатов на пост главы Нижневартовска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Нижневартовске

Власти ХМАО начали проводить консультации с истеблишментом Нижневартовска для того, чтобы определить пул кандидатов, которые могут претендовать на пост мэра. Об этом URA.RU сообщил источник в региональном правительстве.

«Пула кандидатов пока никакого нет. В соцсетях и по мессенджерам распространяется информация о том, кто будет следующим мэром, называется например Лисин (депутат думы Нижневартовска Анатолий Лисин — прим. ред.), но это ложь», — рассказал URA.RU источник в региональном правительстве. Он также добавил, что внутриполитический блок правительства ХМАО запустил процесс консультаций с представителями местных политических и бизнес-элит, чтобы определиться с фигурой будущего мэра.

Другой источник URA.RU, близкий к региональному правительству допустил, что главой Нижневартовска может остаться нынешний и. о. мэра Дмитрий Кощенко. «Если до осени не будет принято никаких решений по другой кандидатуре, то у Кощенко есть шансы остаться на посту главы города на постоянной основе», — считает инсайдер. В департамент общественных и внешних связей ХМАО был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. В мэрии Нижневартовска не комментируют ситуацию с отставкой главы города. Депутат Лисин не ответил на телефонный звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-глава Нижневартовска Василий Тихонов объявил о своей отставке. По информации инсайдеров агентства, она связана с наличием незадекларированных банковских счетов у бывшего мэра.

Обновлено в 13:53

В департаменте общественных и внешних связей ХМАО URA.RU заявили, что в соответствии с федеральным законодательством и уставом Нижневартовска новый глава города будет избран не позднее, чем через три месяца с начала работы новой муниципальной думы. «Процедура избрания главы города не предполагает проведения консультаций кандидатов с органами власти округа. Любой гражданин обладающий пассивным избирательным правом и отвечающих требованиям законодательства для замещения поста главы муниципального образования имеет право подать документы для участия в процедуре избрания главы в качестве кандидата. Процедура установлена муниципальными актами в соответствии с федеральными законодательством», — сообщили в депсвязей.