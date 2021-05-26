26 мая 2021
25 мая 2021

Грабитель ворвался в дом пермского пенсионера и украл 300 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Предполагаемого грабителя уже задержали Фото:

В поселке Оверята Пермского края пенсионера с ограниченными возможностями ограбили на 300 тысяч рублей. Грабитель ворвался в квартиру пожилого пермяка и начал вымогать деньги, сообщает сайт ГУ МВД по Пермскому краю.

Как сообщает пресс-служба ведомства, грабитель в маске постучал в дверь квартиры пенсионера. Дверь открыл брат потерпевшего, которого грабитель оттолкнул и вошел в квартиру. После этого преступник ударил пенсионера и начал вымогать у него деньги. «Грабитель похитил около 300 тысяч рублей», — говорится на сайте регионального главка. По данному эпизоду сотрудники МВД задержали ранее судимого 42-летнего мужчину. На настоящий момент подозреваемый находится под стражей, следствие продолжается.

Ранее URA.RU писало об автомойщике, который избил и ограбил пенсионера в Екатеринбурге. Позже выяснилось, что грабитель уже привлекался к уголовной ответственности за похожее преступление.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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