Три депутата гордумы Перми теряют шансы на переизбрание

Депутат гордумы Перми Олег Афлатонов рискует остаться без мандата в новом созыве представительного органа Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутаты Пермской городской думы Олег Афлатонов, Александр Филиппов и Денис Ушаков рискуют остаться без мандатов в новом составе представительного органа. По данным предварительного голосования «Единой России», Филиппов занял 4 место, а Ушаков и Афлатонов — 3 места в группах.

В муниципальной группе «Дзержинская №2» на праймериз «Единой России» лидирует депутат гордумы Перми Наталья Рослякова (1512 голосов). Рослякова также занимает первую строчку по одномандатному округу №10. Вторую строчку в группе занимает заведующая женской консультацией ГКП №4 Инна Корекова (259 голосов), а третью — Ушаков (243 голоса).

В муниципальной группе «Орджоникидзевская №7» первое место в предварительном голосовании заняла депутат гордумы Наталья Мельник (2838 голосов). Второе место досталось директору спортшколы «Темп» Александру Емельянову (911 голосов), третье — председателю ТОС «Гайва — 3» Татьяне Балуевой (884 голоса). Депутат Филиппов занял четвертое место, набрав 451 голос.

В муниципальной группе «Кировская №1» депутат гордумы Олег Афлатонов занял третье место, набрав 377 голосов. Учитель из школы №87 Наталья Агафонова заняла вторую строчку, набрав 400 голосов, а депутат гордумы Олег Шлыков — первое (1011 голосов).

URA.RU рассказывало, что в заксобрании Пермского края мандатов рискуют лишиться пять действующих депутатов. Они также проиграли праймериз «Единой России».