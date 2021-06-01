В Роскачестве назвали самые частые виды мошенничества в 2021 году

Мошенники в 2021 году чаще всего используют несколько методов обмана россиян, среди которых фальшивый прием на работу, оформление аренды жилья через онлайн и вирусные приложения. Об этом говорится в исследовании Роскачества, которое имеется в распоряжении URA.RU.
«Мошенники уже никуда не уйдут, они гибко приспосабливаются к любым механизмам онлайн-взаимодействия. Но можно оставаться информированным о типичных сценариях обмана, которые применяют преступники, чтобы минимизировать риск для собственного кошелька и нервов», — сообщили в Роскачестве.
Специалисты Роскачества составили пять самых популярных методов обмана у мошенников в 2021 году:
- Злоумышленники отправляют фейковые вакансии на удаленную работу. При этом они просят жертву открыть новый счет или внести страховой взнос. В итоге у гражданина выманивают деньги или персональные платежные данные. В Роскачестве призвали россиян не платить потенциальному работодателю и не направлять незнакомым людям сканы документов.
- Остается популярным телефонное мошенничество. Специалисты организации рекомендуют как можно раньше заканчивать разговоры с незнакомых номеров, где просят продиктовать платежные данные, и использовать определитель номера.
- К лету обострилась ситуация с сайтами, имитирующие сервисы по продаже билетов и путевок. В ведомстве советуют проверять, защищено ли соединение, есть ли у сайта цифровой сертификат, правильно ли написан адрес сайта и реквизиты компании.
- Россиян могут обмануть при аренде жилья через интернет. Злоумышленники просят внести предоплату, после чего скрываются. При этом к жилью мошенник не имеет никакого отношения. Гражданам стоит внимательнее оценивать слишком выгодные предложения на рынке аренды недвижимости и не платить за жилье без оформления документов, отметили в Роскачестве.
- Мошенники могут замаскировать приложения, которые передают пароли и деньги из мобильного банка под полезную программу. В ведомстве просят россиян с осторожностью относиться к любым новым приложениям и обращать внимание на разрешения, которые запрашивает программа при установке.
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