Прокуратура Пермского края отреагировала на загрязнение рек шахтными водами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура Пермского края отреагировала на загрязнение рек в территориях бывшего Кизеловского угольного бассейна (КУБа). Ответ надзорного органа на обращение пермяков опубликован в группе «Подслушано Яйва» в соцсети «ВКонтакте».

В документе говорится, что к решению вопроса должны подключиться Пермская и Березниковская межрайонные природоохранные прокуратуры, а также прокуратура города Александровска. «О результатах прошу уведомить заявителя и прокуратуру края», — отмечается в ответе надзорного органа.

Осенью 2020 года пермяки стали распространять в соцсетях фото рек Вильва и Кизел, которые окрасились в ядовито-оранжевый цвет. Это происходит из-за того, что в реки попадают продукты выработки угольных шахт КУБа— железо, бериллий, марганец, алюминий. Предельно допустимые концентрации по некоторым веществам превышены в десятки и сотни раз.

Шахты были закрыты еще в конце 90-х годов, но до сих пор не законсервированы. Ранее URA.RU писало, что на снижение объемов изливов шахтных вод КУБа власти края решили выделить полмиллиарда рублей.

В реки, расположенные в аггломерации бывшего Кизеловского угольного бассейна, попадают вредные вещества из шахт Фото: Сергей Завьялов, «ВКонтакте»