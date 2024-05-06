Правительство одобрило проект по поддержке пермских производителей газировки

07 мая 2024 в 04:38 Размер текста - 17 +

Пермские производители газировки могут получить субсидии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство одобрило инициативу парламентариев Пермского края, которые выступают за поддержку производителей сахаросодержащих лимонадов. Ранее производители такой газировки не могли получить субсидии, поскольку их продукция облагается акцизом. Об этом говорится в проекте правительственного отзыва. «Инициатива заксобрания Пермского края о финансовой поддержке малых и средних предприятий — производителей сахаросодержащих напитков, признанных подакцизными товарами с 1 июля 2023 года, получила одобрение правительства. Эта мера обеспечит дальнейшее развитие отрасли безалкогольных напитков, в том числе сократит риски снижения объемов производства на фоне усиления налоговой нагрузки», — передает «Коммерсант» со ссылкой на проект отзыва. Известным производителем лимонада в Прикамье является Очерский завод безалкогольных напитков. Также в этом сегменте рынка значительную роль играет Кунгурский завод «Пикон». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство одобрило инициативу парламентариев Пермского края, которые выступают за поддержку производителей сахаросодержащих лимонадов. Ранее производители такой газировки не могли получить субсидии, поскольку их продукция облагается акцизом. Об этом говорится в проекте правительственного отзыва. «Инициатива заксобрания Пермского края о финансовой поддержке малых и средних предприятий — производителей сахаросодержащих напитков, признанных подакцизными товарами с 1 июля 2023 года, получила одобрение правительства. Эта мера обеспечит дальнейшее развитие отрасли безалкогольных напитков, в том числе сократит риски снижения объемов производства на фоне усиления налоговой нагрузки», — передает «Коммерсант» со ссылкой на проект отзыва. Известным производителем лимонада в Прикамье является Очерский завод безалкогольных напитков. Также в этом сегменте рынка значительную роль играет Кунгурский завод «Пикон».