02 июня 2021
01 июня 2021

МЧС: в Пермский край идут заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, первый снег
4 июня в Пермском крае может похолодать до -2 градусов Фото:

В Пермском крае ночью температура воздуха опустится до -2 градусов, сообщает ГУ МЧС России по региону. Одновременно с этим на юге края сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

«Температура воздуха ночью 1—6 градусов тепла, по югу в отдельных районах до 11 выше нуля. Местами в горах и низинах заморозки до минус 2, днем 18—23 тепла», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю. Из-за заморозков существует вероятность гибели и повреждения сельскохозяйственных культур.

Также, по данным МЧС, сохраняется вероятность возникновения очагов лесных пожаров из-за неосторожного обращения с огнем. А из сопредельных регионов (Башкирии, Удмуртии, Свердловской и Кировской областей) сотрудники МЧС ждут заноса дикими животными единичных случаев бешенства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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