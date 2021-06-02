МЧС: в Пермский край идут заморозки

4 июня в Пермском крае может похолодать до -2 градусов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае ночью температура воздуха опустится до -2 градусов, сообщает ГУ МЧС России по региону. Одновременно с этим на юге края сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

«Температура воздуха ночью 1—6 градусов тепла, по югу в отдельных районах до 11 выше нуля. Местами в горах и низинах заморозки до минус 2, днем 18—23 тепла», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю. Из-за заморозков существует вероятность гибели и повреждения сельскохозяйственных культур.

Также, по данным МЧС, сохраняется вероятность возникновения очагов лесных пожаров из-за неосторожного обращения с огнем. А из сопредельных регионов (Башкирии, Удмуртии, Свердловской и Кировской областей) сотрудники МЧС ждут заноса дикими животными единичных случаев бешенства.