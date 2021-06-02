В Сургуте назвали самого богатого бюджетника

Муниципальные учреждения Сургута отчитались о доходах за 2020 год Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Самым высокооплачиваемым руководителем в бюджетной сфере Сургута (ХМАО) стал экс-директор городского предприятия «Дорожные ремонтные технологии» Максим Поводырев. По итогам 2020 года его средний заработок на этой должности составил 462 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют отчеты о доходах директоров муниципальных организаций Сургута, опубликованные на сайте мэрии.

«Среднемесячная заработная плата (Максима Поводырева) составляет 462 тысячи 847 рублей», — указано на сайте мэрии. В настоящее время Поводырев уже покинул кресло директора «Дорремтеха». Из работающих руководителей муниципальных предприятий больше всего за прошлый год получал директор «Городских тепловых сетей» Василий Юркин. Его ежемесячный заработок равен 426 тысяч рублей.

В сфере среднего образования больше остальных получила директор начальной школы «Прогимназия» Виктория Горячева, ее заработок составил 288 тысяч рублей в месяц. Директор средней школы №1 Татьяна Катербарг зарабатывает 287 тысяч рублей ежемесячно. Среди руководителей дошкольных учреждений самый большой доход у директора детского сада №89 «Крепыш» Натальи Кузиной — 304 тысячи рублей в месяц.

Самым богатым работником спортивной сферы оказался директор Ледового дворца спорта Сергей Карбаинов, он получает 209 тысяч рублей в месяц. А в сфере культуры — директор Сургутской филармонии Яков Черняк, с ежемесячным заработком 263 тысячи рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО назван самый богатый ректор вуза. Самый большой доход среди руководителей югорских вузов оказался у ректора Сургутского государственного университета Сергея Косенка.