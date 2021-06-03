Пумпянский поддерживает повышение налогов для богатых Фото: Анна Майорова © URA.RU

Налоги на сверхдоходы богатых россиян следует повысить еще сильнее. Об этом заявил президент АО «Группа Синара» Дмитрия Пумпянского.

«У нас сейчас повысили немножко налоги на сверхдоходы богатых граждан, это давно пора было сделать. Было странно, что у людей, которые много зарабатывают, подоходный налог такой же, как у людей со средним и низким заработком. Я считаю, что это хорошо, можно даже повышать эту шкалу индивидуальных доходов», — сказал бизнесмен в эфире телеканала НТВ.

При этом он считает, что налоги для предприятия менять не стоит. По словам Пумпянского, в этой сфере ситуация стабильная. «Нельзя реагировать точечно на ситуацию, у нас все-таки рыночная экономика. Со сверхдоходов те же самые предприятия, которые их получают, платят дополнительные налоги. Это миллиарды рублей, которые поступают в наш бюджет, надо просто научиться их правильно перераспределять. Может они в федеральный поступают, а надо, чтобы в региональный поступали», — подчеркнул бизнесмен.

Ранее вице-премьер Андрей Белоусов заявил, что металлургическая отрасль во время пандемии подняла цены на внутреннем рынке в соответствие с мировыми темпами роста. В результате подсчетов выяснилось, что металлурги, по словам замглавы кабмина, «нахлобучили» государство примерно на 100 млрд рублей. Как заявил Белоусов, возвращать эти деньги будут с помощью налогов.