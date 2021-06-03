03 июня 2021
02 июня 2021

В Нижневартовске вручную считают каждого пассажира в автобусах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, медицинская маска, пассажиры, маршрутка
Количество пассажиров подсчитывает специалист Фото:

В Нижневартовске нанятые специалисты начали вручную считать всех пассажиров, которые ездят на маршрутных такси. Подсчет осуществляется в рамках модернизации системы общественного транспорта, которая позволит облегчить передвижение горожан. Об этом URA.RU рассказал заместитель директора департамента ЖКХ Нижневартовска Сергей Лях.

«В маршрутных такси находятся люди, которые вручную считают количество входящих и выходящих пассажиров. [Позднее] в автобусах установят автоматические счетчики. Подсчет нужен для того, чтобы сделать цифровую модель, которая позволит нам выбрать наиболее подходящий вариант развития маршрутной сети», — сообщил Лях.

Также чиновник добавил, что проектом занимается московская фирма ООО «Строй Инвест Проект». Подрядчик, помимо автобусных маршрутов, также проанализирует автомобильное движение, предложит корректировку светофоров и варианты с выделенной полосой для общественного транспорта. «Сбор информации будет идти до конца года, после чего подрядчик нам предоставит варианты модернизации. Их мы будем обсуждать с горожанами, а дальше внедрять», — уточнил чиновник.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске начался эксперимент, который изменит весь ХМАО. Город может стать первым муниципальным образованием в регионе, где будут сделаны отдельные полосы для общественного транспорта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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