Мэра из Пермского края наказали за бездействие

Суд признал Елизавету Шалгинских виновной в совершении двух правонарушений Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Главу Гайнского муниципального округа (Пермский край) Елизавету Шалгинских оштрафовали за бездействие, сообщает пресс-служба прокуратуры Пермского края. Шалгинских назначили наказание в виде штрафа.

«В связи с этим за невыполнение законных требований прокурора глава администрации была привлечена к административной ответственности по статье 17.7 КоАП РФ (Невыполнение законных требований прокурора, — прим. URA.RU), ей назначено наказание в виде штрафа», — говорится на сайте регионального надзорного органа. Отмечается, что решение суда в законную силу не вступило.

Поводом для наказания стало то, что в поселке Сергеевский с марта по май этого года отсутствовало водоснабжение. Из-за этого люди пользовались колодцами, которые находились в полукилометре от жилых домов, а качество воды там не проверялось.

По данным ГАС «Правосудие», за неделю до этого наказания Шалгинских также привлекали к административной ответственности. Там ее признали виновной в повторном совершении правонарушения, связанного с невыполнением предписания надзорного органа. Данное решение также не вступило в законную силу. В приемной главы на звонок URA.RU не ответили.