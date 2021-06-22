Власти РФ хотят временно запретить экспорт бензина

Российский вице-премьер Александр Новак поручил Министерству энергетики рассмотреть целесообразность временного запрета на экспорт бензина. Об этом сообщается на сайте правительства России.
«Необходимо дополнительно проработать меры по стабилизации цен на оптовом рынке. Минэнерго России с учетом ситуации на рынке нефтепродуктов в III квартале 2021 года рассмотреть вопросы целесообразности введения временного запрета экспорта бензина», — говорится в поручении. Кроме того, Новак заявил, что Минэнерго необходимо изучить необходимость заключения с нефтяными компаниями соглашений по установлению максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен.
По словам Новака, главной целью является сохранение динамики розничных цен на нефтепродукты в рамках общей инфляции. Для реализации этой цели был внесен ряд поправок в законодательство, а также скорректирован демпфер на топливо в соответствии с предложениями компаний отрасли.
Ранее Минэнерго рекомендовало нефтяным компаниям нарастить производство бензина и дизельного топлива. При этом, по заявлению ведомства, текущий уровень производства бензина в РФ удовлетворяет внутренний спрос, пишет RT. В топливном союзе заявили URA.RU, что за лето цены на бензин в России в среднем поднимутся на 1,5%. При этом рост не превысит инфляцию.
Подписывайтесь на URA.RU в