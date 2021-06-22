Роспотребнадзор опроверг слух об обязательной вакцинации в ХМАО

Вакцинация от коронавируса по-прежнему является добровольной в ХМАО, сказали в Роспотребнадзоре Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заявление Роспотребнадзора об обязательной вакцинации населения от коронавируса в Югре, размещенное в социальных сетях, является технической ошибкой. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении ведомства.

«ХМАО входит в первую пятерку российских регионов по темпам иммунизации населения. Опыт по введению обязательной вакцинации нами изучается. Но реальной необходимости его применения в регионе пока нет. Комментарий, размещенный в соцсетях — это чья-то ошибка», — прокомментировали в Роспотребнадзоре ХМАО.

В паблике «ХМАО Онлайн» в социальной сети «Вконтакте» был размещен пост с указанием российских регионов, где введена обязательная вакцинация от коронавируса. «Когда ждать нам?», — задались вопросом администраторы интернет-сообщества.

От имени Роспотребнадзора под постом оказался размещен ответ. «Соответствующее постановление будет издано в Югре до конца июля и доведено до сведения граждан», — сказано в сообщении. Такое заявление вызвало переполох среди интернет-пользователей. Однако оно оказалось ошибочным. В федеральный Роспотребнадзор был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова также делала заявление о том, что внедрение обязательной вакцинации населения от коронавируса в Югре пока не планируется. Такое решение должно приниматься по рекомендации главного санитарного врача в регионе.