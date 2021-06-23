23 июня 2021
22 июня 2021

Челябинского замминистра, задержанного ФСБ, оставили за решеткой

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ивану Белавкину в суде Центрального района. Челябинск, клетка, белавкин иван, решетка
Иван Белавкин будет в СИЗО до 3 августа Фото:
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Челябинский областной суд отказался отпускать из СИЗО первого замминистра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, 24 июня суд поддержал позицию гособвинения, настаивавшего на том, чтобы замминистра оставался под стражей.

«Сторона защиты обжаловала решение Центрального районного суда, указав о необоснованности подозрений в причастности к совершению преступления, просила избрать домашний арест. Постановление районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвокатов — без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе. Заседание было закрыто для СМИ в целях сохранения следственной тайны.

Белавкин был задержан сотрудниками УФСБ по региону 3 июня. Его увели прямо с заседания коллегии министерства. По версии следствия он незаконно получил более миллиона рублей от коммерсантов, которые реконструировали котельную в поселке Бердяуш Саткинского района. Аукцион в ноябре проводила администрация Бердяуша, заключив контракт на 14,8 млн рублей. Белавкин, отвечающий в министерстве за ЖКХ, курировал этот вопрос.

4 июня суд отправил замминистра в СИЗО. Белавкину предъявлено обвинение по ч.6. ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Увольняться из правительства он не стал. Апелляцию хотели рассмотреть 17 июня, но по просьбе прокуратуры заседание перенесли на неделю.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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