Челябинского замминистра, задержанного ФСБ, оставили за решеткой

Иван Белавкин будет в СИЗО до 3 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минстрое

Челябинский областной суд отказался отпускать из СИЗО первого замминистра строительства и инфраструктуры региона Ивана Белавкина. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, 24 июня суд поддержал позицию гособвинения, настаивавшего на том, чтобы замминистра оставался под стражей.

«Сторона защиты обжаловала решение Центрального районного суда, указав о необоснованности подозрений в причастности к совершению преступления, просила избрать домашний арест. Постановление районного суда оставлено без изменения, апелляционная жалоба адвокатов — без удовлетворения», — уточнили в пресс-службе. Заседание было закрыто для СМИ в целях сохранения следственной тайны.

Белавкин был задержан сотрудниками УФСБ по региону 3 июня. Его увели прямо с заседания коллегии министерства. По версии следствия он незаконно получил более миллиона рублей от коммерсантов, которые реконструировали котельную в поселке Бердяуш Саткинского района. Аукцион в ноябре проводила администрация Бердяуша, заключив контракт на 14,8 млн рублей. Белавкин, отвечающий в министерстве за ЖКХ, курировал этот вопрос.

4 июня суд отправил замминистра в СИЗО. Белавкину предъявлено обвинение по ч.6. ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Увольняться из правительства он не стал. Апелляцию хотели рассмотреть 17 июня, но по просьбе прокуратуры заседание перенесли на неделю.