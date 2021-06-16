Суд отложил дело задержанного ФСБ челябинского замминистра

Пока Иван Белавкин будет ждать конца расследования под арестом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд отложил рассмотрение апелляции первого замминистра строительства Челябинской области Ивана Белавкина о смягчении ему меры пресечения. Об этом сообщили URA.RU 17 июня в суде. Чиновник был задержан ФСБ и арестован по обвинению в крупной взятке.

«Заседание перенесено на 24 июня по ходатайству прокурора. Кроме того, поступили дополнения к апелляции, которые не успели передать другим участникам процесса. Жалоба в целях сохранения следственной тайны, как и в суде первой инстанции, будет рассмотрена в закрытом режиме», — пояснили URA.RU в пресс-службе облсуда.

Белавкин обвиняется по ч.6. ст. 290 УК РФ. По версии следствия он незаконно получил более миллиона рублей от коммерсантов, которые реконструировали котельную в поселке Бердяуш Саткинского района. Аукцион в ноябре проводила администрация Бердяуша, заключив контракт на 14,8 млн рублей.

Сотрудники челябинского УФСБ 3 июня задержали Белавкина прямо во время коллегии министерства. Вскоре появилось оперативное видео произошедшего. Одновременно в здании министерства прошла выемка документов.

На следующий день Центральный райсуд Челябинска на закрытом заседании принял решение об аресте чиновника. Следователь сослался на изобличающий Белавкина протокол очной ставки и целый ряд свидетелей из числа его подчиненных, на которых замминистра мог бы оказать давление.