ЦИК обратится в Верховный суд из-за снятия кандидатов с выборов

Центральная избирательная комиссия РФ обратилась Верховный суд. Иск ЦИК связан с просьбой отменить регистрацию некоторых кандидатов на выборы, которые пройдут в сентябре этого года.
«ЦИК России приняла решение обратиться в Верховный Суд Российской Федерации с административными исковыми заявлениями об отмене регистрации кандидатов в депутаты Госдумы. От „Партии роста“ — 6 человек, от РПСС [Российская партия свободы и справедливости] — 1 человек. Решение связано с полученной из Центрального банка России информацией о наличии у кандидатов иностранных финансовых инструментов», — говорится в заявлении комиссии в своем официальном telegram-канале.
Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что конкурс на мандат по всем видам выборов в 2021 году составляет более 13 человек, уточняет «Федеральное агентство новостей». При этом требования к кандидатам стали более жесткими, напоминает Nation News.
В России предвыборная агитация политических партий в СМИ стартовала 21 августа этого года. Она продлится до 16 сентября. В сами дни голосования с 17 по 19 сентября агитация будет запрещена.
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