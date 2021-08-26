26 августа 2021

ЦИК обратится в Верховный суд из-за снятия кандидатов с выборов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новое здание суда. Тюмень, зал суда, суд, зал судебного заседания
У некоторых кандидатов нашли иностранные фининструменты Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Центральная избирательная комиссия РФ обратилась Верховный суд. Иск ЦИК связан с просьбой отменить регистрацию некоторых кандидатов на выборы, которые пройдут в сентябре этого года.

«ЦИК России приняла решение обратиться в Верховный Суд Российской Федерации с административными исковыми заявлениями об отмене регистрации кандидатов в депутаты Госдумы. От „Партии роста“ — 6 человек, от РПСС [Российская партия свободы и справедливости] — 1 человек. Решение связано с полученной из Центрального банка России информацией о наличии у кандидатов иностранных финансовых инструментов», — говорится в заявлении комиссии в своем официальном telegram-канале.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова отмечала, что конкурс на мандат по всем видам выборов в 2021 году составляет более 13 человек, уточняет «Федеральное агентство новостей». При этом требования к кандидатам стали более жесткими, напоминает Nation News.

В России предвыборная агитация политических партий в СМИ стартовала 21 августа этого года. Она продлится до 16 сентября. В сами дни голосования с 17 по 19 сентября агитация будет запрещена.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...