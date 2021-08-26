26 августа 2021

Челябинка завоевала вторую золотую медаль в Токио

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Вручение денежных сертификатов параолимпийцам на приеме у губернатора челябинской области. Челябинск, шабалина валерия, дубровский борис
На счету Валерии Шабалиной уже две победы Фото:

Жительница Челябинска Валерия Шабалина 27 августа завоевала золотую медаль на Паралимпийских игр в Токио. Это уже ее второе золото на играх. На этот раз Шабалина стала первой в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем.

«В финальном заплыве спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 3,71 секунды. Второе место заняла Беттани Фирс из Великобритании (+0,28). Тройку лучших замкнула ее соотечественница Джессика-Лейн Эплгейт (+5,82)», — сообщает «Матч ТВ».

25 августа Шабалина стала лучшей в рамках квалификации. Ей удалось установить рекорд Паралимпиады в дисциплине, преодолев дистанцию за одну минуту и 5,37 секунды. Затем челябинская пловчиха одержала победу в заплыве на дистанцию 100 метров баттерфляем. Это было первое золото паралимпийской сборной России в Токио.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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