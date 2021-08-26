Челябинка завоевала вторую золотую медаль в Токио

На счету Валерии Шабалиной уже две победы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Челябинска Валерия Шабалина 27 августа завоевала золотую медаль на Паралимпийских игр в Токио. Это уже ее второе золото на играх. На этот раз Шабалина стала первой в плавании на дистанции 200 метров вольным стилем.

«В финальном заплыве спортсменка преодолела дистанцию за 2 минуты 3,71 секунды. Второе место заняла Беттани Фирс из Великобритании (+0,28). Тройку лучших замкнула ее соотечественница Джессика-Лейн Эплгейт (+5,82)», — сообщает «Матч ТВ».

25 августа Шабалина стала лучшей в рамках квалификации. Ей удалось установить рекорд Паралимпиады в дисциплине, преодолев дистанцию за одну минуту и 5,37 секунды. Затем челябинская пловчиха одержала победу в заплыве на дистанцию 100 метров баттерфляем. Это было первое золото паралимпийской сборной России в Токио.