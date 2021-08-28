Челябинск и Пермь вошли в топ-10 городов по скидкам на жилье

Собственники квартир в Перми и Челябинске готовы сделать скидку в 2,6% Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Рейтинг городов-миллионников с самыми большими скидками при продаже квартир на рынке вторичного жилья возглавили Нижний Новгород, Пермь и Челябинск. В среднем местные продавцы готовы уступить 2,5—2,7% от начальной цены предложения.

«Самые большие скидки готовы делать продавцы в Нижнем Новгороде — 2,7% от начальной цены предложения. На втором месте рейтинга — Пермь, где уровень скидки составляет 2,6%. На третьем — Челябинск, здесь собственники делают скидку 2,5%», — цитирует ТАСС директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.

Также в топ-10 городов-миллионников с самыми большими скидками вошли Красноярск (2,4%), Воронеж (2,3%), Омск (2,2%), Самара (2,2%), Екатеринбург (1,9%), Уфа (1,9%) и Волгоград (1,7%). В «Этажах» отметили, что в целом собственники стали меньше идти на уступки при продаже квартир.

Хусаинов уточнил, что размер скидки — один из важных показателей состояния рынка недвижимости. Если он растет, то можно ожидать снижения средней стоимости жилья в отдельно взятом городе. Конкурируя за покупателя, собственники будут готовы к торгу и снижению цены предложения.

По сравнению с 2020 годом, больше всего скидки на вторичное жилье выросли в Нижнем Новгороде — на 0,8%. А вот в Перми и Челябинске они, напротив, упали — на 0,3% и 0,4% процента соответственно, сообщили в «Этажах».

Ранее Челябинск вошел в топ-5 российских городов с самой большой долей жилья дешевле 500 тысяч рублей. При составлении рейтинга «Этажи» учитывали стоимость недвижимости на первичном и вторичном рынке, а также за городом. Челябинск занял третье место в рейтинге — там доля дешевого жилья составила 15%. Возгласил топ-5 Омск — 32% от общего числа, передает телеканал 360.