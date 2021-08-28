Мэрия Иркутска сносит 13 домов, в которые заселяли детей-сирот

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Визит Евгения Куйвашева в Нижнюю Туру, жилой дом, балконы, вторичное жилье
Здания не соответствуют противопожарным нормам Фото:

В Иркутске должны будут снести 13 многоквартирных домов, в которых предоставляли льготное жилье детям-сиротам. Администрация в течение 13 лет не знала о существовании зданий.

«В 2008 году в центре города застройщик сдал 13 домов, в каждом из них — от двух до трех этажей. Туда стали заселяться люди, покупали квартиры в ипотеки, там же выделяли льготное жилье детям-сиротам. Но в 2021 году администрация города заявила: формально земля принадлежит садовому некоммерческому товариществу», — пишет telegram-канал Mash.

В администрации сообщили, что разрешения на строительство многоквартирного дома не выдавали, а в здании нарушены правила безопасности. У чиновников нет информации, кто застраивал территорию, отмечает Mash. Они подали иск к жильцам с требованием привести здания в соответствие с противопожарными нормами.

«Правда, сделать это невозможно: по закону расстояние между домами должно быть на несколько метров больше, чем сейчас. И если мистическая сила не передвинет постройки, то 600 человек рискуют оказаться на улице», — передает Mash.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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