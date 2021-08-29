Челябинский кандидат в Госдуму от ЕР лишился политтехнолога

Владимир Павлов заявил, что его политтехнолог занялся новым проектом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кандидат в Госдуму по Челябинскому округу от «Единой России», вице-спикер заксобрания региона Владимир Павлов остался без главного технолога. Как сообщил Павлов URA.RU, это произошло в рамках договоренности. Эту информацию подтвердил сам политтехнолог Денис Алешин.

«Мы договаривались с политтехнологом, что он проработает до сентября. Сейчас он занялся другим проектом. Мой штаб работу продолжает и его работу курирует главный политтехнолог областного штаба ЕР Алексей Ширинкин», — сказал Павлов.

Алешин подтвердил URA.RU, что у него не было конфликтов с Павловым. По ранее достигнутой договоренности, он действительно занялся другим проектом.

Алешин считается одним из наиболее известных политтехнологов Екатеринбурга. В 2018 году он работал в штабе ЕР на выборах в гордуму (в составе прогубернаторской коалиции), а после — до лета 2020 года — был советником мэра, когда городом руководил Александр Высокинский.

В Челябинском в выборах также участвуют от «Справедливой России — За правду» — депутат заксобрания Василий Щвецов. КПРФ поддержала второго секретаря обкома партии Александра Андреева, ЛДПР — депутата ЗСО Евгения Реву, партия «Родина» — секретаря регионального отделения Сергея Смышляева. От Партии пенсионеров выдвинулся врач Владимир Владимирский, от «Яблока» — руководитель регионального отделения Ярослав Щербаков, от «Коммунистов России» депутат Центрального райсовета Челябинска Елена Вахтина, от «Новых людей» общественник Максим Гулин, от «Российской партии свободы и справедливости» — бизнесмен Андрей Яцун.