Прощание с Романом Шадриным назначено на 1 сентября, 12:00 Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прощание с Героем России, экс-директором Центрального парка культуры и отдыха (ЦПКиО) Екатеринбурга Романом Шадриным пройдет в доме прощания «Вознесенье» на Серафимы Дерябиной, 41а. Об этом сообщили в общественной организации «Герои Урала».

«Прощание с Романом Шадриным пройдет 1 сентября в 12:00. Дом прощания „Вознесенье“, Георгиевский зал» — сообщил представитель организации.

Сообщения о смерти Шадрина поступили утром 30 августа. Близкие подтвердили информацию. Источники URA.RU сообщили, что предварительной причиной смерти является онкология, которая начала активно развиваться в последние недели жизни Шадрина.

Шадрин умер на 55-м году жизни. Он получил звание Героя России за военные операции в первую чеченскую войну. Также он воевал в Донбассе, в мирное время Шадрин занимал пост директора ЦПКиО с 2015 по 2019 года. В 1995 году Шадрин получил орден Мужества, в апреле 2009 награжден орденом «За военные заслуги».