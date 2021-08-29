Агитаторы срывает листовки оппозиции в столице ХМАО

В Ханты-Мансийске агитаторы выборочно срывают листовки кандидатов в городскую думу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Агитаторы срывают агитационные листовки оппозиционных кандидатов в думу Ханты-Мансийска с информационных стендов. При этом листовки кандидатов от «Единой России» остаются на месте. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«На месте сорванных листовок остались только материалы кандидатов в городскую думу, например, Максима Шнякина, он выдвигается от ЕР. Лично он, конечно, не ходит и не срывает их, но этим занимаются агитаторы», — рассказал источник.

Информацию о сорванных листовках подтвердила кандидат в гордуму от ЛДПР Елена Коробейникова. Она баллотируется по тому же избирательному округу, что и Шнякин. «Неоднократно видела, что агитаторы моих оппонентов срывают листовки с информационного стенда, которые я сама наклеиваю. А рядом расклеивают листовки кандидатов от своей партии», — сказала Коробейникова. Она добавила, что намерена обращаться в правоохранительные органы и избирательную комиссию ХМАО, если ситуация не изменится.

Сам Шнякин в разговоре с корреспондентом агентства заверил, что отношения к сорванным листовкам не имеет. «Во-первых, за снятие согласованных агитационных листовок с информационных стендов предусмотрено административное наказание, я бы не стал так рисковать. А во-вторых, практически 80% моих листовок тоже были сняты, я не знаю кто и с какой целью этим занимается», — сказал Шнякин.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО от имени единоросса распространяют листовки с покаянием. Тогда фейковые листовки от имени кандидата в депутаты думы Советского района (ХМАО) от «Единой России» Олега Васянина распространяются в городе Советском. В них депутат каялся в росте тарифов ЖКХ и налогов