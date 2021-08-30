На подземной парковке бизнес-центра «Президента плаза» в Москве произошел пожар. В целях безопасности эвакуированы 10 тыс. человек.
«В БЦ „Президент плаза“ на Кутузовском проспекте, дом 32, корпус 1, произошло загорание на подземной парковке на минус 4-м этаже, 10 тыс. человек покинули здание в целях безопасности», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
На месте возгорания наблюдается плотное задымление. На парковке загорелось 15 метров электрокабеля. На месте создан штаб пожаротушения. В пресс-службе МЧС РФ подтвердили информацию о возгорании. По информации МЧС все люди покинули здание до прибытия пожарных.
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