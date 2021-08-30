В Москве из БЦ «Президент плаза» эвакуированы тысячи человек. Видео

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Пожарно-тактические учения в торгово-развлекательном комплексе «Семейный парк». Магнитогорск, мчс, эвакуация, учения, пожарные, трк
Эвакуация произошла из-за пожара Фото:

На подземной парковке бизнес-центра «Президента плаза» в Москве произошел пожар. В целях безопасности эвакуированы 10 тыс. человек.

«В БЦ „Президент плаза“ на Кутузовском проспекте, дом 32, корпус 1, произошло загорание на подземной парковке на минус 4-м этаже, 10 тыс. человек покинули здание в целях безопасности», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

На месте возгорания наблюдается плотное задымление. На парковке загорелось 15 метров электрокабеля. На месте создан штаб пожаротушения. В пресс-службе МЧС РФ подтвердили информацию о возгорании. По информации МЧС все люди покинули здание до прибытия пожарных.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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