Части ракеты носителя «Союз-2.1б» упали на территорию Кондинского района. Об этом местные власти рассказали в своих соцсетях.
«Отделяющиеся части ракеты-носителя упали в границах Кондинского района. Части ракеты-носителя представляет собой головной обтекатель и бак окислителя. Район падения отделяющихся частей ракет-носителей выбран в труднодоступной и незаселенной местности на границе Кондинского района и Таборинского района», — сказано в сообщении районных властей в официальном паблике «Администрация Кондинского района» соцсети «ВКонтакте».
Запуск ракет-носителей «Союз» с космическим аппаратом на борту осуществлялся с космодрома «Байконур» 21 августа. Падение случилось в незаселенной местности на границе Кондинского и Таборинского районов. «Части ракеты-носителя упали в границах района, не причинив никому никакого вреда», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что ракета-носитель «Союз-2.1б» все-таки стартовала с Байконура. Тогда жителей Свердловской области напугали светящиеся объекты, так называемые космические медузы.
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