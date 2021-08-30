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В ХМАО упали части ракеты-носителя «Союз». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, пуск, спутник, запуск ракеты, ВМФ, космодром плесецк, ракета-носитель, глонасс-м, союз-21б, в небе
На границе Кондинского и Таборинского районов упали отделившиеся части ракеты-носителя «Союз» Фото:

Части ракеты носителя «Союз-2.1б» упали на территорию Кондинского района. Об этом местные власти рассказали в своих соцсетях.

«Отделяющиеся части ракеты-носителя упали в границах Кондинского района. Части ракеты-носителя представляет собой головной обтекатель и бак окислителя. Район падения отделяющихся частей ракет-носителей выбран в труднодоступной и незаселенной местности на границе Кондинского района и Таборинского района», — сказано в сообщении районных властей в официальном паблике «Администрация Кондинского района» соцсети «ВКонтакте».

Запуск ракет-носителей «Союз» с космическим аппаратом на борту осуществлялся с космодрома «Байконур» 21 августа. Падение случилось в незаселенной местности на границе Кондинского и Таборинского районов. «Части ракеты-носителя упали в границах района, не причинив никому никакого вреда», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что ракета-носитель «Союз-2.1б» все-таки стартовала с Байконура. Тогда жителей Свердловской области напугали светящиеся объекты, так называемые космические медузы.

Часть ракеты-носителя «Союз»

Часть ракеты-носителя «Союз»

Часть ракеты-носителя «Союз»

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