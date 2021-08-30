30 августа 2021
29 августа 2021

С кладбищ Пермского края похищают надгробия. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны атамана Попова Валерия. Курган, кладбище, могила, звезда победы, старые могилы
Горожане заметили пропажу надгробий ан местных кладбищах Фото:

В Губахе (Пермский край) неизвестные похищают с городских кладбищ надгробия. О случившемся в паблике «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте» пишут местные жители.

«На кладбищах города (Нижняя Губаха, Северное) срезают нержавеющие памятники. Увидели, когда приехали посадить цветы», — написала Дарья Нахалова. Она предположила, что сейчас на кладбища приходит мало людей и этим пользуются злоумышленники. В комментариях к посту одна из местных жительниц написала, что похожее происходит и на кладбище «Старая деревня».

URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю и администрацию Губахинского городского округа. Ответы на запросы не поступили. Ранее неизвестные в Перми атаковали Северное кладбище, в результате было повреждено около ста могил.

В Губахе на нескольких кладбищах неизвестные спилили нержавеющие надгробия

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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