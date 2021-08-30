Горожане заметили пропажу надгробий ан местных кладбищах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Губахе (Пермский край) неизвестные похищают с городских кладбищ надгробия. О случившемся в паблике «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте» пишут местные жители.

«На кладбищах города (Нижняя Губаха, Северное) срезают нержавеющие памятники. Увидели, когда приехали посадить цветы», — написала Дарья Нахалова. Она предположила, что сейчас на кладбища приходит мало людей и этим пользуются злоумышленники. В комментариях к посту одна из местных жительниц написала, что похожее происходит и на кладбище «Старая деревня».

URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службы ГУ МВД по Пермскому краю и администрацию Губахинского городского округа. Ответы на запросы не поступили. Ранее неизвестные в Перми атаковали Северное кладбище, в результате было повреждено около ста могил.

В Губахе на нескольких кладбищах неизвестные спилили нержавеющие надгробия Скрин страницы «Информ Губаха», «Вконтакте»